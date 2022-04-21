Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:18

Şarkıcı Hatice 'Yok artık!' dedirtti! Son hali şaşkınlık yarattı!

Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali…