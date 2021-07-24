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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!
Giriş Tarihi: 24.07.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 11:28

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan anne-kız son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyadan kızının koronavirüse yakalandığını duyuran Nilüfer, Ayşe Nazlı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. "Neler Yaşadık?" notuyla paylaşım yapan Nilüfer, kızının son durumunu böyle anlattı...

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!

Kızı Ayşe Nazlı'nın koronavirüse yakalandığını açıklayan Nilüfer, yaşadığı zor süreci anlattı.

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun koronavirüse yakalandığını söyledi.

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Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!

Ünlü şarkıcı, endişeli ve korku dolu geçtiğini söylediği süreci şöyle anlattı:

Ünlü şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın sağlık durumu ile ilgili duygusal açıklama

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!

"İki gün boyunca 4 saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık.

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı koronavirüse yakalanmıştı... Nilüfer yaşadıkları zorlu süreci anlattı!

Evde de dip dibeydik. 2 doz aşı oldum.

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