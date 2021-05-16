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Haberler Galeri Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 12:46

Şarkıcı siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Geçtiğimiz aylarda hastalığı ile 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı , hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı bu yüzden anne olmadığını söylemişti. Şimdilerde 'daki evinde karantina günlerini geçiren Tuğba Özerk tatil sezonunu da bahçesinde güneşlenerek açtı. Siyah mayosu ile poz veren Tuğba Özerk düzgün fiziği ile beğeni topladı. Oldukça iddialı görünen ile pozu sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte 40 yaşındaki ...

Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Geçtiğimiz aylarda hastalığı ile 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı , hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı bu yüzden anne olmadığını söylemişti.

Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Şimdilerde 'daki evinde karantina günlerini geçiren tatil sezonunu da bahçesinde güneşlenerek açtı.

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Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Siyah mayosu ile poz veren düzgün fiziği ile beğeni topladı.

Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...

Oldukça iddialı görünen 'in siyah mayosu ile pozu sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...

İşte 40 yaşındaki 'in mayolu pozları...

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