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Giriş Tarihi: 16.05.2021 12:43Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 12:46
Şarkıcı Tuğba Özerk siyah mayosu ile sezonu bahçesinde açtı! Tuğba Özerk'in iddialı pozlarına beğeni yağdı...
Geçtiğimiz aylarda Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığı ile 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı bu yüzden anne olmadığını söylemişti. Şimdilerde Alaçatı'daki evinde karantina günlerini geçiren Tuğba Özerk tatil sezonunu da bahçesinde güneşlenerek açtı. Siyah mayosu ile poz veren Tuğba Özerk düzgün fiziği ile beğeni topladı. Oldukça iddialı görünen Tuğba Özerk'in siyah mayosu ile pozu sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte 40 yaşındaki Tuğba Özerk'in mayolu pozları...