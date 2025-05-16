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Haberler Galeri Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:51

Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

Pozitif bir ailede, sanatla iç içe bir çocukluk geçirdi. 7 yaşında müzik dünyasına adım attı, 11 yaşında Sezen Aksu ile sahneye çıktı; okul sıralarına döndüğünde artık bir yıldızdı. 25 yaşında çıkardığı "Lo Lo Lo" ile adını geniş kitlelere duyurdu. Son teklisi "Dertliyim Arkadaş" ise müzik listelerinde yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, bu hafta Sabah Günaydın YouTube kanalında konuğum oldu; hayatını, müzik yolculuğunu ve bilinmeyenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

Şarkıcı Tuğba Özerk, Günaydın'ın YouTube kanalında 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Son dönemde değişen müzik piyasasından ve rap furyasından bahsetti, "Bu furyalar hep olacaktır, bir dönemdir. Yavaş yavaş olmaması gerekenler gidecek. Biz yine olduğumuz yerde bekliyoruz." sözleriyle iddialı bir çıkış yaptı. Yeni şarkıcıların isimlerini de eleştirdi, "Zorluk çekiyorum. İsimler barkot numarası gibi. Ezberleyemiyorum, bana bir enteresan geliyor" ifadelerini kullandı. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Özerk, daha önce yaptığı evliliklerin bazılarından pişman olduğunu dile getirdi, "Yaşadıklarımın bazılarından pişmanım. Acılar geçiyor ama acıların içinden geçtiğiniz o vakitler tam olarak geçmiyor" itirafıyla dikkat çekti. İşte Tuğba Özerk röportajının tüm detayları...

Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat…

Konserler başladı ve devam edecek, onların yoğunluğu var. Orkestra provaları tabii devam ediyor. Bir yandan bazı programlara canlı şarkı söylemek için katılıyoruz. Tabii onlar da bir prova gerektiriyor her zaman. Programlar, röportajlar, yeni şarkı çıktı biliyorsunuz "Dertliyim Arkadaş". Onun yoğunluğu ama güzel, keyifli, tatlı bir telaş içindeyiz.

OKULA DÖNDÜĞÜMDE STARDIM

-İzmir'de doğmuşsunuz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Çok mutlu bir çocuktum ben. Pozitif bir ailede, pozitif bir yetiştirmeyle büyüdüm. Şarkılarla, keyifle, kalabalık sofralarda, kalabalık aile… İzmir'de doğdum. Ve İzmir'de bayağı bir süre okul hayatım devam etti. 7 yaşında TRT Çocuk Korosu'na girdim, İzmir TRT Çocuk Korosu'na. Hizmet ettim TRT'ye 5-6 sene kadar. Gençlik korosundayken kolej eğitimim olduğu için onunla beraber götüremedik. Çünkü okul hayatının verdiği bir yoğunluk vardı tabii ki. Ailemin her zaman müziğime çok katkısı oldu. O zaman da konservatuar sınavlarını kazanmıştım, ben ilkokuldan sonra da kazanmıştım ama bir kolej bölümüm var. Orada eğitimimi aldım. Eğitimimi alırken de 11 yaşında Sezen Aksu ile yine TRT'de 91-92'ye bağlayan yılbaşı gecesinde 12'ye çeyrek kala sahneye çıktım. Okula döndüğümde stardım.

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Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

-7 yaşında çocuk korolarında müzik eğitimine başlamışsınız. Ailede sesi güzel olan başka biri var mı? Kimin keşfi, kimin yönlendirmesiydi?

Ben çok erken konuşmuşum. Yani 8 aylık falan konuşmaya başlamışım. 9 ay 5 günlük de yürümüşüm. Konuşmaya başladıktan sonra da hep şarkılara ilgim olduğunu fark etmişler. Reklamları izlerken şarkıları ezberleme gibi gibi şeyler oluyormuş. Babam zaten çok güzel şarkı söylüyordu ama sanayiciydi, yani bu meslekle alakası olan birisi değildi ama evde hep müzik çok hakimdi. Babamla beraber ve annemle beraber aslında.

-Ama ailede sanatçı yok değil mi?

Hayır, profesyonel olarak yapan yok. Ama tabii ki annemin desteği de şu manada çok önemliydi; TRT Çocuk Korosu'yla biz bütün Ege'yi birçok yeri gezerek konserler de veriyorduk. Çekimler yapıyorduk. Stüdyolarda kayıtlar yapıyorduk. Çok ciddi işler bunlar 7 yaşındaki bir çocuk için. Çok ciddi bir şey gerçekten. Annem hiç peşimi bırakmadan her yere gelip bana destek oldu. Dolayısıyla da ailemin tabii ki ilk katkısı ve keşfi diyebilirim. Hem müzik eğitimine hem de okul eğitimine çok önem verdiler. Dolayısıyla da böyle gelişti.

-Süreç profesyonel anlamda nasıl devam etti?

Geri vokal deneyimlerim başladı İstanbul'a geldikten sonra. 19 yaşında geldim İstanbul'a. Çeşitli sanatçı arkadaşlarımızla, büyüklerimizle de çalıştım. Ve o zaman günde iki tane kaset vokaline giderdik biz. İnanılmaz derecede kaset çıkıyordu. Şu an belki de hiç olmayan, ismini bile bilemediğimiz birçok sayısız kasette profesyonel olarak geri vokal yaptım. Sonrasında da kendi yolumda yürümek için sahne çalışmalarım başladı. Caz söyledim bir dönem. Sonra yavaş yavaş işte Türkçe popla beraber karıştırarak, minik minik sevdiğim müzisyen büyüklerimle çalıştık. Yani çok önemli müzik adamlarıyla gidip bir yerlerde şarkı söylüyordum. Hep kontroldeydim ailem tarafından da. Sonra arkasından Türkçe pop müzikle devam ettim. Zaten o hep vardı hayatımda. Yani 80'lerden itibaren o benim hayatımda olan bir şey. Türkçe popla beraber vokal deneyimleri derken derken yine bir albüm denemesi oldu fakat asıl çıkışım 2005 yılında Lo Lo Lo'yla tabii ki oldu. 25 yaşındaydım.

Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

-Siz kaset deyince aklım o eski dönemlere gitti. Kasetler, sonra cd'ler… O dönem mi daha keyifliydi, şu an mı sizce?

Ya ben biraz analogçu bir insanım. Çok ruhu olan bir şey olduğuna inanıyorum. Bizim birçok kaydımızda da hatta o düğmelerle analog düğmelerle yapılan miksler vardır. Yani onlar çok duygusal şeyler geliyor bana, çok romantik geliyor. Ama tabii ki çağımıza da ayak uydurmak zorundayız dijital dünyaya. Ama dijital dünyanın zorlukları var mı? Var. Yani platformlarla alakalı zorluklar oluyor dijital platformlarla. Bunu sanatçı arkadaşlarımdan da dile getiren çok oluyor son zamanlarda farkındayım. Ben aslında uzun zamandır dile getiriyorum ama biraz daha yeni fark ettiler. Ne zaman ki çok manipülasyonlar bazı şeyler olmaya başlayınca bu mecralarda olabiliyor maalesef. Asıl ortaya çıkması gereken kaliteli Türkçe pop müzik birazcık geriye atılmaya başlanınca tabii kırılıyor insanlar da haklı olarak. O yüzden hep beraber mücadeleye devam ediyoruz diyebilirim.

OĞUZHAN KOÇ'UN AÇIKLAMASI ÇOK DUYGUSALDI, BEN DESTEK VERİYORUM

-Bu bahsettiğiniz platformla ilgili zorluk, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un yaptığı açıklamayla mı ilgili?

Evet. O kadar duygusaldı ki ben destek veriyorum kendisine. Çok da güzel bir şarkı yapmışlar. Ortak sanırım Merve (Özbey) ile beraber. Destekliyorum.

-Çok detayını hatırlayamadığım için soracağım; son dönemde bazı şarkılar daha çok ön plana çıkarılıyor gibi bir durum mu var?

Şöyle, bir platformda mesela Türkçe Pop listesi var. Ama Türkçe Pop'un içerisinde rap çok var demiş. Mesela 50 tane orada şarkı var Türkçe Pop'ta ve en çok dinlenen liste, diyelim ki bir milyon kişiye ulaşıyorsa o liste, o 50 tane çıkan dışında o kadar çok çıkmış şarkı var ki biz yokuz. Ama biz Türkçe Pop'uz demek istiyor. Doğru da söylüyor. Türk Pop listesinin Pop olması lazım. Yani buna bir el atılması gerek diyor. Ben bunu zaten uzun zamandır söylüyorum. Dolayısıyla da inşallah yani bir şeyleri doğru yaparız.

Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

-Son olarak "Dertliyim Arkadaş" teklisi müzikseverlerle buluştu. Nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Çok iyi dönüşler alıyorum. 81 yılında Ajda Pekkan'ın seslendirdiği çok özel bir eser. Ben zaten uzun yıllardır parçayı dinleyip seviyorum.

-Var mı yakında yeni sürprizler?

Var. Yeni şarkılar yolda.

-Peki, bir koltuğunuz varmış, sadece orada şarkı yazabiliyormuşsunuz. Özel bir hikayesi var mı bu koltuğun?

Genelde öyle. Uzun yıllardır öyle gerçekten.

-Özel biri mi aldı, nedir uğuru?

Yok, orada çok önemli bir hit çıktı. "Gidesim Geldi" çıktı o koltukta. Yani o inanılmaz bir eserdir zaten. Çok kült olmuş bir eserdir. Bir de o koltuğu ben çizmiştim bir evimde. Evime taşınmadan önce. Ben istemiştim hani şöyle rahatlığı olsun böyle şeyi olsun. O koltuğu yaptıktan sonra tabii mobilyalar değişti, hayat değişti. O koltuğun yüzü değişti. O koltuk mutlaka konuşlandırıldı bir yere. Yanına minik bir fiskos masası, bir tekli. Sabah kalktığımda da hep o köşedeyim. Kalkınca kahvemi orada içiyorum, bilgisayarıma notlarıma orada bakıyorum. Ve şarkılarımı da genelde orada yazıyorum. Hatta dağılıyor o kağıtlar her yerde böyle… O yüzden o koltuk böyle bir mabedim mi yani? Öyle bir alan oluşturdum kendime. Köşemi çok seviyorum o koltuğumu. Hatta "Koltuklar Kitaplar" diye bir şarkı bile yazdım.