Şarkıcı Tuğba Özerk: Yerine göre giyinmek diye bir şey var, mayo ile sahneye çıkılmaz!

-Siz kaset deyince aklım o eski dönemlere gitti. Kasetler, sonra cd'ler… O dönem mi daha keyifliydi, şu an mı sizce?

Ya ben biraz analogçu bir insanım. Çok ruhu olan bir şey olduğuna inanıyorum. Bizim birçok kaydımızda da hatta o düğmelerle analog düğmelerle yapılan miksler vardır. Yani onlar çok duygusal şeyler geliyor bana, çok romantik geliyor. Ama tabii ki çağımıza da ayak uydurmak zorundayız dijital dünyaya. Ama dijital dünyanın zorlukları var mı? Var. Yani platformlarla alakalı zorluklar oluyor dijital platformlarla. Bunu sanatçı arkadaşlarımdan da dile getiren çok oluyor son zamanlarda farkındayım. Ben aslında uzun zamandır dile getiriyorum ama biraz daha yeni fark ettiler. Ne zaman ki çok manipülasyonlar bazı şeyler olmaya başlayınca bu mecralarda olabiliyor maalesef. Asıl ortaya çıkması gereken kaliteli Türkçe pop müzik birazcık geriye atılmaya başlanınca tabii kırılıyor insanlar da haklı olarak. O yüzden hep beraber mücadeleye devam ediyoruz diyebilirim.

OĞUZHAN KOÇ'UN AÇIKLAMASI ÇOK DUYGUSALDI, BEN DESTEK VERİYORUM

-Bu bahsettiğiniz platformla ilgili zorluk, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un yaptığı açıklamayla mı ilgili?

Evet. O kadar duygusaldı ki ben destek veriyorum kendisine. Çok da güzel bir şarkı yapmışlar. Ortak sanırım Merve (Özbey) ile beraber. Destekliyorum.

-Çok detayını hatırlayamadığım için soracağım; son dönemde bazı şarkılar daha çok ön plana çıkarılıyor gibi bir durum mu var?

Şöyle, bir platformda mesela Türkçe Pop listesi var. Ama Türkçe Pop'un içerisinde rap çok var demiş. Mesela 50 tane orada şarkı var Türkçe Pop'ta ve en çok dinlenen liste, diyelim ki bir milyon kişiye ulaşıyorsa o liste, o 50 tane çıkan dışında o kadar çok çıkmış şarkı var ki biz yokuz. Ama biz Türkçe Pop'uz demek istiyor. Doğru da söylüyor. Türk Pop listesinin Pop olması lazım. Yani buna bir el atılması gerek diyor. Ben bunu zaten uzun zamandır söylüyorum. Dolayısıyla da inşallah yani bir şeyleri doğru yaparız.