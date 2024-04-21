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Haberler Galeri Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara'nın kızı Dila!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 12:00

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara'nın kızı Dila!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken Zara'nın sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Şarkıcı Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulunuyor. 'Neşecik', gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara'nın, küçük yaşta girdiği müzik piyasasındaki adıdır... İşte merak edenler için annesine çok benzetilen Zara'nın kızı Dila

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara’nın kızı Dila!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara’nın kızı Dila!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara’nın kızı Dila!

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara’nın kızı Dila!

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara’nın kızı Dila!

Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü.

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