Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
12:00
Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara'nın kızı Dila!
Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken Zara'nın sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Şarkıcı Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulunuyor. 'Neşecik', gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara'nın, küçük yaşta girdiği müzik piyasasındaki adıdır... İşte merak edenler için annesine çok benzetilen Zara'nın kızı Dila…