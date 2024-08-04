Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
13:29
Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti “Bu kadarını beklemiyorduk”
Muhteşem sesiyle hayranlarının gönlünde taht kuran şarkıcı Zara şaşırttı. Özel hayatını araştıran takipçileri bu bilgiyi bilmiyordu. Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kızı Dila'ı gözlerde uzak büyüten Zara, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada gündem oldu. Zara'nın kızına "Neşecik" yorumları yağdı. İşte merak edenler için annesinin kopyası esmer güzeli Dila…