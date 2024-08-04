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Haberler Galeri Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti “Bu kadarını beklemiyorduk”
Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:29

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti “Bu kadarını beklemiyorduk”

Muhteşem sesiyle hayranlarının gönlünde taht kuran şarkıcı Zara şaşırttı. Özel hayatını araştıran takipçileri bu bilgiyi bilmiyordu. Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kızı Dila'ı gözlerde uzak büyüten Zara, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada gündem oldu. Zara'nın kızına "Neşecik" yorumları yağdı. İşte merak edenler için annesinin kopyası esmer güzeli Dila…

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti Bu kadarını beklemiyorduk

Şarkıcı Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Zara'nın kızı adeta annesinin kopyası.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti Bu kadarını beklemiyorduk

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti Bu kadarını beklemiyorduk

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti Bu kadarını beklemiyorduk
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Şarkıcı Zara’nın kızı Dila güzelliğini annesinden almış! Görenler hayret etti Bu kadarını beklemiyorduk

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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