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Haberler Galeri Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'ye aşkını işte böyle haykırdı! "Kasları çok güzel yalan yok..."
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:48

Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'ye aşkını işte böyle haykırdı! "Kasları çok güzel yalan yok..."

Pop müziğin parlayan isimlerinden olan Zeynep Bastık, 2024 yılında oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle sosyal medyada büyük ilgi gören çift, mutluluklarını sıkça paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Mutluluğu her halinden okunan Bastık son olarak, sevgilisi Tütüncü'ye olan aşkını "Kasları çok güzel, yalan yok" sözleriyle adeta içten bir şekilde haykırdı.

Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü’ye aşkını işte böyle haykırdı! Kasları çok güzel yalan yok...

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü'nün yeni yaşını romantik bir resimle kutlamıştı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni ve yorum gelmişti.

Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü’ye aşkını işte böyle haykırdı! Kasları çok güzel yalan yok...

Bir süredir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazine bomba gibi düşmüştü.

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Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü’ye aşkını işte böyle haykırdı! Kasları çok güzel yalan yok...

İkilinin sevenleri şimdi de İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor.

Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü’ye aşkını işte böyle haykırdı! Kasları çok güzel yalan yok...

Zeynep Bastık merak edilen sorulara, "Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı." cevabını vererek ufukta evlilik olmadığını belirtmişti.

Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü’ye aşkını işte böyle haykırdı! Kasları çok güzel yalan yok...

"BENİM ŞARKIM SENSİN"

Şarkılarıyla müzik sektörünü kasıp kavuran Zeynep Bastık, meslektaş sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Bastık paylaştığı fotoğrafa,"İyi ki doğdun sevgilim, benim de şarkım sensin." notunu düşmüştü.

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