Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:48
Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'ye aşkını işte böyle haykırdı! "Kasları çok güzel yalan yok..."
Pop müziğin parlayan isimlerinden olan Zeynep Bastık, 2024 yılında oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle sosyal medyada büyük ilgi gören çift, mutluluklarını sıkça paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Mutluluğu her halinden okunan Bastık son olarak, sevgilisi Tütüncü'ye olan aşkını "Kasları çok güzel, yalan yok" sözleriyle adeta içten bir şekilde haykırdı.