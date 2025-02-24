Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:29
Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek'in vefatının ardından hayatını değiştirdi!
Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi ünlü gazeteci Işık İpek, 26 Aralık'ta evinde ölü olarak bulunmuştu. 42 yaşında hayata veda eden ünlü gazeteci, ani ölümüyle basın dünyasını derin bir yasa boğmuştu. Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Yaşar İpek, mesleğini sonlandırarak Işık İpek için yeni bir mesleğe adım attı. Maneviyata yönelen Yaşar İpek'in yeni mesleğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...