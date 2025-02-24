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Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:29

Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek'in vefatının ardından hayatını değiştirdi!

Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi ünlü gazeteci Işık İpek, 26 Aralık'ta evinde ölü olarak bulunmuştu. 42 yaşında hayata veda eden ünlü gazeteci, ani ölümüyle basın dünyasını derin bir yasa boğmuştu. Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Yaşar İpek, mesleğini sonlandırarak Işık İpek için yeni bir mesleğe adım attı. Maneviyata yönelen Yaşar İpek'in yeni mesleğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in vefatının ardından hayatını değiştirdi!

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında evinde ölü olarak bulunan 42 yaşındaki gazeteci Işık İpek, ani kaybıyla sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in vefatının ardından hayatını değiştirdi!

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Işık İpek, magazin gündemi günlerce konuşulmuştu.

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Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in vefatının ardından hayatını değiştirdi!

ÜNLÜ ŞARKICIDAN RADİKAL KARAR!

Kardeşinin ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan şarkıcı Yaşar İpek'te, radikal bir karara imza attı.

Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in vefatının ardından hayatını değiştirdi!

MÜZİK KARİYERİNİ BİTİRDİ!

Büyük bir kayıp yaşayan Yaşar İpek, kardeşinin vefatının ardından müzik kariyerini noktaladı.

Şarkıcılığı bıraktı, maneviyata adım attı: Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in vefatının ardından hayatını değiştirdi!

Daha önce kardeşiyle Umre'ye giden Yaşar İpek, şarkıcılığı bırakarak Mekke ve Medine'ye seyahat düzenleyen bir turizm şirketi kurdu.

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