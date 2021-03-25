Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında bu akşam Zafer Algöz de yeri alıyor. Ünlü isim yaşı ve hayatına dair diğer detaylarla "Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorularla izleyenlerin gündemine geliyor.1961 doğumlu olan ünlü isim 1986 senesinde ilk kez sahneye çıkarken kariyerinde emin adımlarla ilerlemiş ve şimdilerde birçok kişinin beğenisini kazanmış efsane oyuncular arasında yerini alıyor. Zafer Algöz son olarak Tutunamayanlar filmi ile 2020 senesinde izleyenleriyle buluşmuştu.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Özel hayatında ise Lale Alagöz ile dünya evine giren ünlü isim aynı zamanda Komedi dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu, komedi dalında yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu ve en iyi komedi erkek oyuncu gibi birçok ödülün de sahibi olmuştur. Öte yandan ünlü isim Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.