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Şarkılar Bizi Söyler konuğu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam programa konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Türk oyuncu , Bursa'daki devlet tiyatrolarında açılan Gençlik kurslarında ilk tiyatro eğitimini almış ve küçük yaşta oyunculuğa olan ilgisinin aldığı eğitimlerle taçlandırmıştır. Başarılı oyuncu ünlü komedyen ile yer aldığı yapımlarda özellikle adından söz ettirirken çeşitli birçok dizi ve filmde de izleyenleriyle buluşmuştur. Bu akşam ise Zafer Algöz, Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programına konuk oluyor. Ünlü isim "Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla izleyenlerinin gündemine geliyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 16:52
Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında bu akşam de yeri alıyor. Ünlü isim yaşı ve hayatına dair diğer detaylarla "Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorularla izleyenlerin gündemine geliyor.1961 doğumlu olan ünlü isim 1986 senesinde ilk kez sahneye çıkarken kariyerinde emin adımlarla ilerlemiş ve şimdilerde birçok kişinin beğenisini kazanmış efsane oyuncular arasında yerini alıyor. Zafer Algöz son olarak Tutunamayanlar filmi ile 2020 senesinde izleyenleriyle buluşmuştu.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Özel hayatında ise Lale Alagöz ile dünya evine giren ünlü isim aynı zamanda Komedi dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu, komedi dalında yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu ve en iyi komedi erkek oyuncu gibi birçok ödülün de sahibi olmuştur. Öte yandan ünlü isim Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'da doğdu. Aslen Erzurum'ludur. Babası YSE'de çalışıyordu.
1975 sezonunda BursaDevlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi aldı. 1980 yılındaAnkara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanarak orada okudu ve 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

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Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin oldu.
Amedeus, Çok Yaşa Komedi, Macbeth, Ay Işığında Şamata, Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi, Hamlet, Babaanem Yüz Yaşında, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve daha pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

2010 yılında "Vahşet Tanrısı" tiyatro oyunundaki rolü ile 10. Lions Tiyatro Ödüllerinden "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Kamera karşısına ilk geçişi, 'Saygılar Bizden' adlı diziyle oldu.

Koyu Beşiktaş'lı olan , Nişantaşı'nda oturuyor.

Zafer Algöz, Lale Algöz ile evlidir.

Zafer Algöz, 2014 yılında "Mihrap Yerinde" dizisinde, Yasemin Yalçın, Kadir Çöpdemir ile başrolde oynadı.

Zafer Algöz, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı "Kaçma Birader" filminde Melek Baykal, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları:
2011 - Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro
2009 - Vahşet Tanrısı : Yasmina Rezzan - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2008 - Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1996 - Babaanem Yüz Yaşında
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 - Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

Filmleri ve Dizileri:
2016 - Kaçma Birader (Muammer Kolçak) (Sinema Filmi)
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Kenan Memedov) (Sinema Filmi)
2014 - Tut Sözünü (Taksiratçı)(Sinema Filmi)
2014 - Pek Yakında (Ahben Sonel) (Sinema Filmi)
2014 - Mihrap Yerinde (dizi)
2012 - Sultan
2012 - Uzun Hikaye
2012 - İbreti Ailem
2011 - Mor Menekşeler
2011 - Dedemin İnsanları
2011 - Leyla ile Mecnun
2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2010 - Mükemmel Çift
2010 - Yahşi Batı
2009 - Umut
2008 - A.R.O.G
2007 - Cumhur Cemaat
2007 - Kurtlar Vadisi Pusu
2006 - Hasret
2006 - Umut Adası
2006 - Sınav
2005 - Kapıları Açmak
2005 - O Şimdi Mahkum
2003 - Çınaraltı
2003 - Esir Şehrin İnsanları
2001 - Cesur Kuşku
2000 - Evdeki Hesap
1999 - Duruşma
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
1998 - Utanmaz Adam
1997 - Komşu Komşu
1997 - Ağır Roman
1996 - Televizyon Çocuğu (Konuk oyuncu)
1995 - Oğlum Adam Olacak
1992 - Saygılar Bizden

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