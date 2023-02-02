Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
07:27
Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!
Meral Kaplan'ın evine misafirliğe giden annesinin sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Meral Kaplan'ın annesi ölüm tehlikesi atlattı. Saunaya girmeye hazırlandığı anda yaşanan patlamada Meral Kaplan'ın evi harabeye döndü.