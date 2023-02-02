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Haberler Galeri Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 07:27

Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!

Meral Kaplan'ın evine misafirliğe giden annesinin sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Meral Kaplan'ın annesi ölüm tehlikesi atlattı. Saunaya girmeye hazırlandığı anda yaşanan patlamada Meral Kaplan'ın evi harabeye döndü.

ÖMER KARAHAN
Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!

Ortaköy'dekı lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.

Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!

Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.

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Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!

İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.

Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!

'EVİM ENKAZA DÖNÜŞTÜ'

Sauna keyfi faciaya dönüşecekti! Oyuncu Meral Kaplan ile annesi ölüm tehlikesi atlattı! Sauna patladı ev harabeye döndü!

Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

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