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Haberler Galeri Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:45

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

Birliktelikleri ve mütevazı yaşam tarzları ile her zaman örnek olarak gösterilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. 2005 yılında dünya evine giren Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti dün yaptıkları paylaşımla oğulları Can'ın 8'inci doğum gününü kutladılar. Paylaşımlarına çok sayıda ''İyi ki doğdun Can'' yorumları yapıldı. İşte mütevazı çiftin o paylaşımları…

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

Hem ilişkileriyle hem de yaşam tarzlarıyla parmakla gösterilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti 2005 yılında dünya evine girdi.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına aldılar.

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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti dün oğulları Can'ın 8'inci yaş gününü evde sade bir şekilde kutladılar.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

O anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

Sedef Avcı paylaşımına ''birlikte büyüyoruz' notunu düşerken

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