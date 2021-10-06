Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğlu Can 8 yaşına bastı!

Birliktelikleri ve mütevazı yaşam tarzları ile her zaman örnek olarak gösterilen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. 2005 yılında dünya evine giren Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti dün yaptıkları paylaşımla oğulları Can'ın 8'inci doğum gününü kutladılar. Paylaşımlarına çok sayıda ''İyi ki doğdun Can'' yorumları yapıldı. İşte mütevazı çiftin o paylaşımları…