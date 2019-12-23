Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran küçük oyuncu Beren Gençalp oyunculuğu ile çok konuşuldu. Beren Gençalp, Melek karakteri ile oldukça başarılı bir performans gösterdi ve izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Melek karakterine nasıl çalışıyorsun? Sorusuna Beren Gençalp şöyle cevap verdi: Ben Melek karakterini çok severek oynuyorum. Hatta bazı hallerını de kendime benzetiyorum. O da benim gibi büyümüş de küçülmüş gibi bir kız çocuğu. Bu yüzden bu karaktere çalışmak beni zorlamıyor. Ayrıca oyuncu koçumun da beni çalıştırması ve desteğiyle Melek karakterine çalışırken keyif alıyorum. Sefirin Kızın'da Melek rolüyle gönüllerde taht kuran Beren Gençalp hakkında araştırma yapan takipçileri Gençalp'in en çok yaşını merak etti. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp'in yaşı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...