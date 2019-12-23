Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve 'nin kızı 'i canlandıran bakın kaç yaşındaymış!

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve 'nin kızı 'i canlandıran küçük oyuncu oyunculuğu ile çok konuşuldu. Beren Gençalp, Melek karakteri ile oldukça başarılı bir performans gösterdi ve izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Melek karakterine nasıl çalışıyorsun? Sorusuna Beren Gençalp şöyle cevap verdi: Ben Melek karakterini çok severek oynuyorum. Hatta bazı hallerını de kendime benzetiyorum. O da benim gibi büyümüş de küçülmüş gibi bir kız çocuğu. Bu yüzden bu karaktere çalışmak beni zorlamıyor. Ayrıca oyuncu koçumun da beni çalıştırması ve desteğiyle Melek karakterine çalışırken keyif alıyorum. Sefirin Kızın'da Melek rolüyle gönüllerde taht kuran Beren Gençalp hakkında araştırma yapan takipçileri Gençalp'in en çok yaşını merak etti. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp'in yaşı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 07:45
Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

Sefirin Kızı dizisinde karakterini canlandıran çocuk oyuncu , başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Canlandırdığı Melek karakteriyle kısa sürede gönüllere taht kuran küçük oyuncu 'Oyuncu olmak hayalimdi ve bir gün bu hayalimin gerçekleşeceğine inanıyordum. Bir de ben hayvanları çok seviyorum. Veteriner Hekim olmayı da istiyorum.' diyor. Beren Gençalp, oyunculuğu severek ve isteyerek yaptığını ve hiç zorlanmadığını söylüyor. Gençalp 'Oyunculuğu severek yapıyorum ve severek yaptığım şeylerin başında geliyor.' Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Küçük yaşta başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Beren'in yaşı ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

YONCA EVCİMİK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

FATMA GİRİK

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Sefirin Kızı dizisinde Sancar ve Nare'nin kızı Melek'i canlandıran Beren Gençalp bakın kaç yaşındaymış!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

BİZE ULAŞIN