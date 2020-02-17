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  • Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

’nda ’yi canlandıran bakın kimle evli! ’nin annesi Halise…

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı 'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizide 'nin annesini oynayan karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu . Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun'nun hayatı merak konusunu oldu. Gonca Cilasun, 1966 tarihinde 'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Birçok yapımda rol alan Gonca Cilasun, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterine hayat vermektedir. Dizi de Sancar Efe'nin annesini canlandıran Gonca Cilasun gerçek hayatta ise ile evli. Ünlü oyuncunun evli olduğunu görenler çok şaşırıyor. Cilasun'un hayatıyla ilgili en çok merak edilen ise gerçek hayattaki eşi oldu. İşte merak edenler için Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin eşleri sevgilileri…

Giriş Tarihi: 17.02.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 08:40
Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

, ve Erhan Alpay'ı buluşturan dizinin yeni 9. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Akın'a sırf 'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan deliye döner. Hırsını 'ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz'in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge'nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz'den gizleyerek. Aynı anlarda Nare de Gediz'den gizli Müge'nin peşindedir, o da Müge'ye Akın'ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar'la Nare'nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey'in telefonundaki bu videoda, Akın'ın Montenegro'da Nare'ye saldırdığı, Nare'nin de Akın'ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır. Güven Bey bu videoyu Sancar'a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın'ı mezara, Sancar'ı hapse göndermek. Dizinin 'nin annesini canlandıran 'un hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin 'si Gonca Cilasun'un gerçek hayatta kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri…

Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
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Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…
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