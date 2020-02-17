Sefirin Kızı’nda Halise’yi canlandıran Gonca Cilasun bakın kimle evli! Sancar Efe’nin annesi Halise…

Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Erhan Alpay'ı buluşturan Sefirin Kızı dizinin yeni 9. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Akın'a sırf Nare'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar'ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz'in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge'nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz'den gizleyerek. Aynı anlarda Nare de Gediz'den gizli Müge'nin peşindedir, o da Müge'ye Akın'ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar'la Nare'nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey'in telefonundaki bu videoda, Akın'ın Montenegro'da Nare'ye saldırdığı, Nare'nin de Akın'ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır. Güven Bey bu videoyu Sancar'a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın'ı mezara, Sancar'ı hapse göndermek. Dizinin Sancar Efe'nin annesini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin Halise'si Gonca Cilasun'un gerçek hayatta kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Gonca Cilasun ve diğer ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri…