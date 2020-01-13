Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

Ekran macerasına kısa süre önce başlayan Sefirin Kızı seyircinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı 4. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı dizisinin kısa sürede sevilmesinde hiç kuşkusuz bunun büyük payı var. Gediz karakteri ile Uraz Kaygılaroğlu ve Menekşe karakteri ile Tülin Yazkan dikkat çeken diğer oyuncular arasında yer alıyor. Sefirin Kızı'nın Menekşe'si tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir. Sefirin Kızı'nda Sancar'ın yeni evlendiği karısı olan Menekşe sinsi bir kadın. Sancar'ı ne yapıp edip nikah masasına oturtmuştur. Ortada yokken bile Sancar'ın aklından çıkaramadığı Nare'yi evlendiği gece karşısında gören Menekşe büyük şok yaşamıştır. Sancar'ın Nare'den bir de kızı olduğunu öğrenen Menekşe onları ayırmak için elinden geleni ardına koymaz. Peki Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan gerçekte kimdir? Ufak Tefek Cinayetler dizisinden de tanıdığımız Tülin Yazkan birçok dizi projesinde yer almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Doğal güzellikten yana olduğu hemen fark edilen Tülin Yazkan'ın sıfır makyaj hali görenleri hayran bırakıyor. İşte Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan'ın makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...