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  • Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

'nın 'si herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

Ekran macerasına kısa süre önce başlayan seyircinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Başrollerinde ve 'in yer aldığı ile izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı dizisinin kısa sürede sevilmesinde hiç kuşkusuz bunun büyük payı var. karakteri ile ve karakteri ile dikkat çeken diğer oyuncular arasında yer alıyor. tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir. Sefirin Kızı'nda 'ın yeni evlendiği karısı olan Menekşe sinsi bir kadın. Sancar'ı ne yapıp edip nikah masasına oturtmuştur. Ortada yokken bile Sancar'ın aklından çıkaramadığı 'yi evlendiği gece karşısında gören Menekşe büyük şok yaşamıştır. Sancar'ın Nare'den bir de kızı olduğunu öğrenen Menekşe onları ayırmak için elinden geleni ardına koymaz. Peki gerçekte kimdir? Ufak Tefek Cinayetler dizisinden de tanıdığımız Tülin Yazkan birçok dizi projesinde yer almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Doğal güzellikten yana olduğu hemen fark edilen görenleri hayran bırakıyor. İşte Sefirin Kızı'nın Menekşe'si ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 07:36
Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

Ekran macerasına kısa süre önce başlayan seyircinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Başrollerinde ve 'in yer aldığı ile izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı dizisinin kısa sürede sevilmesinde hiç kuşkusuz bunun büyük payı var. karakteri ile ve karakteri ile dikkat çeken diğer oyuncular arasında yer alıyor. tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir. Sefirin Kızı'nda 'ın yeni evlendiği karısı olan Menekşe sinsi bir kadın. Sancar'ı ne yapıp edip nikah masasına oturtmuştur. Ortada yokken bile Sancar'ın aklından çıkaramadığı 'yi evlendiği gece karşısında gören Menekşe büyük şok yaşamıştır. Sancar'ın Nare'den bir de kızı olduğunu öğrenen Menekşe onları ayırmak için elinden geleni ardına koymaz. Peki gerçekte kimdir? Ufak Tefek Cinayetler dizisinden de tanıdığımız Tülin Yazkan birçok dizi projesinde yer almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Doğal güzellikten yana olduğu hemen fark edilen görenleri hayran bırakıyor. İşte Sefirin Kızı'nın Menekşe'si ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

HADİSE

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Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...
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Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

SEREN SERENGİL

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...
Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan herkesi kendine hayran bıraktı! Sefirin Kızı dizisinin güzel oyuncusu Tülin Yazkan'ı bir de böyle görün...
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