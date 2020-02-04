Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı 7. bölüm ile izleyicisinden tam not aldı. Ekranların çiçeği burnunda dizisi Sefirin Kızı beğeni topladı. Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bulunduğu Sefirin Kızı senaryosu ile de dikkat çekiyor. Dizideki oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Neslihan Atagül güzelliğiyle de büyülüyor. Doğal ve samimi tavırlarıyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün özel hayatı da en çok merak edilenler arasında. Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ün sosyal medyasını inceleyenler renkli fotoğrafların yanı sıra oyuncunun ailesi ile de bilgi ediniyor. Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenlerin ağızları açık kalıyor. Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül ile çekilmiş fotoğraflarına rastlayan hayranları benzerlikleri karşısında 'yok artık' demeden edemiyor. İşte Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...