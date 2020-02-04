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  • Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

'nın Nare'si ile yan yana gören çok şaşırdı! Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

ile izleyicisinden tam not aldı. Ekranların çiçeği burnunda dizisi beğeni topladı. Başrollerinde , ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bulunduğu Sefirin Kızı senaryosu ile de dikkat çekiyor. Dizideki oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Neslihan Atagül güzelliğiyle de büyülüyor. Doğal ve samimi tavırlarıyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan 'ün özel hayatı da en çok merak edilenler arasında. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Neslihan Atagül'ün sosyal medyasını inceleyenler renkli fotoğrafların yanı sıra oyuncunun ailesi ile de bilgi ediniyor. Neslihan Atagül'ün abisi 'ü görenlerin ağızları açık kalıyor. ile çekilmiş fotoğraflarına rastlayan hayranları benzerlikleri karşısında 'yok artık' demeden edemiyor. İşte Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 15:01
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

ile izleyicisinden tam not aldı. Ekranların çiçeği burnunda dizisi beğeni topladı. Başrollerinde , ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bulunduğu Sefirin Kızı senaryosu ile de dikkat çekiyor. Dizideki oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Neslihan Atagül güzelliğiyle de büyülüyor. Doğal ve samimi tavırlarıyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan 'ün özel hayatı da en çok merak edilenler arasında. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Neslihan Atagül'ün sosyal medyasını inceleyenler renkli fotoğrafların yanı sıra oyuncunun ailesi ile de bilgi ediniyor. Neslihan Atagül'ün abisi 'ü görenlerin ağızları açık kalıyor. ile çekilmiş fotoğraflarına rastlayan hayranları benzerlikleri karşısında 'yok artık' demeden edemiyor. İşte Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül ve sizin için derlediğimiz ...

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile yan yana gören çok şaşırdı! Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül ile abisinin benzerliği yok artık dedirtti!

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