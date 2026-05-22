Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:01

Şehrinizin 'yıldızlar haritası' belli oldu! 81 ilin en meşhur isimleri bakın kimlermiş: İşte o dev liste!

Türkiye'nin "Yıldızlar Haritası" yeniden gündemde! Futbol dünyasının efsane isimlerinden müziğin dev sanatçılarına, sinemanın unutulmaz yüzlerinden edebiyatın iz bırakan kalemlerine kadar her ilin en popüler ismi tek tek açıklandı. Memleketleriyle özdeşleşen bu ünlü isimler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkes aynı soruyu sormaya başladı: "Benim şehrimin en meşhur ismi kim?" Peki sizin doğduğunuz ilin yıldızı kim çıktı? İşte Edirne'den Kars'a, 81 ilin hafızalara kazınan o efsane isimleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gurur tablosu…

Hazırlanan bu özel liste, şehirlerin sadece coğrafi konumlarıyla değil; yetiştirdikleri sanatçılar, sporcular, oyuncular ve yazarlarla da nasıl bir kimlik kazandığını bir kez daha ortaya koydu. Yeşil sahalardan sahnelere, beyaz perdeden edebiyat dünyasına uzanan bu isimler, doğdukları şehirlerin adeta simgesi haline geldi. Peki sizin memleketinizin en ünlü ismi kim? İşte şehirleriyle özdeşleşen o unutulmaz isimler…

01 Adana - KIVANÇ TATLITUĞ

02 Adıyaman - LATİF DOĞAN

03 Afyonkarahisar - NURGÜL YEŞİLÇAY

04 Ağrı - EROL PARLAK

05 Amasya - SİMGE

06 Ankara - KENAN İMİRZALIOĞLU

07 Antalya - RÜŞTÜ RENÇBER

08 Artvin - CENGİZ KURTOĞLU

09 Aydın - TOLGA KAREL

10 Balıkesir - ZERRİN TEKİNDOR

11 Bilecik - GİZEM DENİZCİ

12 Bingöl - ALİŞAN

13 Bitlis - HALİL BABÜR

14 Bolu - ECE SEÇKİN

15 Burdur - FERİDUN ŞAVLI

16 Bursa - ATA DEMİRER

17 Çanakkale - SİNAN AKÇIL

18 Çankırı - EVRİM KEKLİK

19 Çorum - HALİL İBRAHİM GÖKER

20 Denizli - TUBA ÜNSAL

21 Diyarbakır - SONGÜL ÖDEN

22 Edirne - RAFET EL ROMAN

23 Elazığ - BÜLENT SERTTAŞ

24 Erzincan - AYSEL GÜREL

