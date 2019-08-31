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  • Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Seksenler dizisinin ’ı iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

2 yıl sonra izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan fenomen dizi Seksenler'in oyuncusu , yeni sezona bomba gibi dönüyor. Begüm Öner yeni görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviriyor. 6 sezon süren dizideki karakteriyle gönüllerde taht kuran Begüm Öner, dizinin yeni bölümleri için imaj değiştirdi. Oyuncu, 10 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Dizinin yeni bölümleri için sıkı bir diyet yapan oyuncu 10 kilo verdi. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Begüm Öner ise değişen imajıyla hayranlarını mest ediyor. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. TRT1 ekranında yayınlanacak olan Seksenler dizisinde Begüm Öner'in yeni halleri merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 14:21
Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Seksenler dizisinde karakterine hayat veren oyuncu, 2004 yılından bu yana ekranlarda boy göstermekte. 10 kilo veren oyuncu fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. TRT1 ekranında yayınlanacak olan Seksenler dizisinde 'in yeni halleri merakla bekleniyor. Yaz tatilini keyifli geçiren Öner, şimdi ise yeni sezona hazırlanmakta. Ünlü oyuncu da Seksenler dizisiyle ekrana dönmek için bir hayli heyecanlı. Seksenler ekim ayından itibaren her gün TRT 1'de yayınlanacak. Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alıyor.

Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Cengiz Kurtoğlu

Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Pelin Öztekin

Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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