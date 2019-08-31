Seksenler dizisinin Elvan’ı Begüm Öner iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

2 yıl sonra izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan fenomen dizi Seksenler'in oyuncusu Begüm Öner, yeni sezona bomba gibi dönüyor. Begüm Öner yeni görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviriyor. 6 sezon süren dizideki Elvan karakteriyle gönüllerde taht kuran Begüm Öner, dizinin yeni bölümleri için imaj değiştirdi. Oyuncu, 10 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Dizinin yeni bölümleri için sıkı bir diyet yapan oyuncu 10 kilo verdi. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. Seksenler dizisi yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Begüm Öner ise değişen imajıyla hayranlarını mest ediyor. Begüm Öner Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor. TRT1 ekranında yayınlanacak olan Seksenler dizisinde Begüm Öner'in yeni halleri merakla bekleniyor.