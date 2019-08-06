Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

Bir dönemin en çok konuşulan dizisi Selena'da Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel'in değişimi şaşırttı. atv'nin başarılı dizilerinden biri olan Selena, yayınlandığı tarihten itibaren büyük ilgi görmüştü. Hala adından söz ettiren ve eski bölümleri izlenme rekorları kıran Selena dizisi, oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Selin, Nazlı, Leyla kardeşlerin kuzeni 'Kıvılcım' rolünde yer alan ve yeteneğiyle göz dolduran Hazal Şenel'in şimdiki hali merak konusu oldu. İşte Selena'nın yıldızlarından Hazal Şenel ve diğer çocuk oyuncuların değişimi...