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  • Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

dizisinin Kıvılcım'ı 'in değişimi hayran bıraktı!

Bir dönemin en çok konuşulan dizisi 'da Kıvılcım karakterine hayat veren 'in değişimi şaşırttı. atv'nin başarılı dizilerinden biri olan Selena, yayınlandığı tarihten itibaren büyük ilgi görmüştü. Hala adından söz ettiren ve eski bölümleri izlenme rekorları kıran Selena dizisi, oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Selin, Nazlı, Leyla kardeşlerin kuzeni 'Kıvılcım' rolünde yer alan ve yeteneğiyle göz dolduran Hazal Şenel'in şimdiki hali merak konusu oldu. İşte Selena'nın yıldızlarından Hazal Şenel ve diğer çocuk oyuncuların değişimi...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 07:09
Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

El ele tutuştuklarında doğaüstü güçlere sahip olan üç sevimli afacan Selin, Leyla ve Nazlı'nın maceralarını anlatan dizisinde, Kıvılcım karakteriyle yer alan 'in son halini görenler inanamadı. İşte geçmişten günümüze yeteneğiyle akıllarda kalan çocuk oyuncuların müthiş değişimleri…

Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

BİRSU DEMİR

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Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

BİRSU DEMİR

Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

BİRSU DEMİR

Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

BİRSU DEMİR

Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

ZEYNEP ÖZKAYA

Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı!

ZEYNEP ÖZKAYA

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