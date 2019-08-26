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  • Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

’in Esma’sı ’ın hiç bilmediğiniz hali!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen 'in oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. 'in başarılı Avukatı Esma karakterini canlandıran oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. 'in sevilen oyuncusu 'ın hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki fotoğraflarını görünce çok şaşırıyor. Sen Anlat Karadeniz'in 'sı Duygu Üstünbaş'ın fotoğraflarını gören takipçileri güzel oyuncunun en çok boyunu merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı ve azimli avukatı Duygu Üstünbaş hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle büyük beğeni alıyor. 1990 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Duygu Üstünbaş aslen doğumludur. Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ancak mezuniyetin ardından mesleki kariyerine adım atmamış daha sonra eğitim hayatını, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü ile devam ettirmiştir. Duygu Üstünbaş oyunculuk hayatını ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Avukat Esma karakteri ile devam ettirmektedir. Duygu Üstübaş'ı daha önce tanımayan dizinin takipçileri 'Sen Anlat Karadeniz Esma'nın gerçek adı ne' sorusuna yanıt aradı. Duygu Üstünbaş'ı yakından tanımak isteyen bazı takipçileri ise güzel oyuncunun boyunu öğrenince inanamadı. Peki siz Sen Anlat Karadeniz'in Esma'sı Duygu Üstünbaş'ın boyunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 26.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 11:33
Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

'in güzel Avukatı Esma, gerçek hayattaki haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu 'ın sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Duygu Üstünbaş'ın bu kez de en çok boyu merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 'sı Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

HANDE ERÇEL

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın hiç bilmediğiniz hali!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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