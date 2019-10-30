Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle geliyor. Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünde, nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kolluyor. Sen Anlat Karadeniz'in Mercan'ı Belfu Benian'ın sosyal medya fotoğraflarını görenler hayrete düşüyor. Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olurken, Mercan karakterini canlandıran Belfu Benian gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Belfu Benian ile ilgili merak edilenleri internette arayan hayranları yıldız oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımları görünce gözlerine inanamadı. Sen Anlat Karadeniz'de Mercan karakterini canlandıran Belfu Benian'ın gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Güzel oyuncu iş dışında doğallığı tercih ediyor. Gündelik hayatında çok fazla makyaj yapmayan Belfu Benian makyajsız haliyle sosyal medya takipçilerinin beğenisini topluyor. Belfu Benian'ın makyajsız halini görenler duru bir güzelliğinin olduğunu söylüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Mercan karakterine hayat veren Belfu Benian'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…