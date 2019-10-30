Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 62. Bölümünde bakın neler olacak? Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mercan karakterini canlandıran Belfu Benian'ın gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Belfu Benian sosyal medya paylaşımları görenleri mest etti. Berfu Benian gerçek hayatında doğallıktan yana olan ünlü isimlerden biri. Güzel oyuncunun makyajsız halini görenler Berfu Benian'ın büyüleyici bir güzelliğinin olduğunu söylüyor. Berfu Benian'ın bu hali takipçileri tarafından çok beğeniliyor. İşte merak edenler için Berfu Benian ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…