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  • Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

’in ’ı gerçek haliyle şaşırttı! ’ın bu hali herkesi büyüledi

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle geliyor. Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünde, nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kolluyor. Sen Anlat Karadeniz'in Mercan'ı 'ın sosyal medya fotoğraflarını görenler hayrete düşüyor. Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olurken, Mercan karakterini canlandıran Belfu Benian gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Belfu Benian ile ilgili merak edilenleri internette arayan hayranları yıldız oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımları görünce gözlerine inanamadı. Sen Anlat Karadeniz'de Mercan karakterini canlandıran Belfu Benian'ın gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Güzel oyuncu iş dışında doğallığı tercih ediyor. Gündelik hayatında çok fazla makyaj yapmayan Belfu Benian makyajsız haliyle sosyal medya takipçilerinin beğenisini topluyor. Belfu Benian'ın makyajsız halini görenler duru bir güzelliğinin olduğunu söylüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Mercan karakterine hayat veren Belfu Benian'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 07:36
Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

atv'nin sevilen dizisi 'in 62. Bölümünde bakın neler olacak? Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de karakterini canlandıran 'ın gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Belfu Benian sosyal medya paylaşımları görenleri mest etti. Berfu Benian gerçek hayatında doğallıktan yana olan ünlü isimlerden biri. Güzel oyuncunun makyajsız halini görenler Berfu Benian'ın büyüleyici bir güzelliğinin olduğunu söylüyor. Berfu Benian'ın bu hali takipçileri tarafından çok beğeniliyor. İşte merak edenler için Berfu Benian ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi
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Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

MERYEM UZERLİ

Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi
Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

YASEMİN ÖZİLHAN

Sen Anlat Karadeniz’in Mercan’ı gerçek haliyle şaşırttı! Belfu Benian’ın bu hali herkesi büyüledi

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