Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

Sen Anlat Karadeniz'in ünlü oyuncusu İrem Helvacıoğlu namıdiğer Nefes'i herkes Karadenizli zannediyor. İrem Helvacıoğlu'nun memleketini duyan ise şaşırıp kalıyor. Ünlülerin memleketleri her dönem merak konusu olmayı sürdürüyor. Yeşil gözleri, uzun saçları ve düzgün fiziğiyle ekranların güzel ismi İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 doğumludur. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Kardeniz'deki oyunculuğuyla göz dolduran İrem Helvacıoğlu hayran kitlesini oldukça genişletti. Canlandırdığı rol ile ününe ün katan oyuncu birçok filmde ve dizide rol almıştı. Peki İrem Helvacıoğlu aslen nerelidir? İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri…