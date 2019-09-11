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  • Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

’in ’i o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

'in ünlü oyuncusu namıdiğer 'i herkes Karadenizli zannediyor. İrem Helvacıoğlu'nun memleketini duyan ise şaşırıp kalıyor. her dönem merak konusu olmayı sürdürüyor. Yeşil gözleri, uzun saçları ve düzgün fiziğiyle ekranların güzel ismi İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 doğumludur. Kariyerine ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile giriş yaptı. ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Kardeniz'deki oyunculuğuyla göz dolduran İrem Helvacıoğlu hayran kitlesini oldukça genişletti. Canlandırdığı rol ile ününe ün katan oyuncu birçok filmde ve dizide rol almıştı. Peki İrem Helvacıoğlu aslen nerelidir? İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri…

Giriş Tarihi: 11.09.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:50
Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

Ünlü oyuncu hem başarısıyla hem güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Magazin gündeminin sık konuşulan ismi 'in 'i İrem Helvacıoğlu'nun memleketini duyan ise şaşırıp kalıyor. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, memleketiyle sosyal medyanın gündeminde yer ediniyor. Yeni sezona bomba bir giriş yapan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ise hem güzelliği hem başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Peki Sen Anlat Karadeniz oyuncusu İrem Helvacıoğlu aslen nereli? İşte İrem Helvacıoğlu başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

DEMET AKALIN

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu o gerçeğiyle şoke etti! İrem Helvacıoğlu meğer…

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