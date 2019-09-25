Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nın kız kardeşi ile benzerliği şaşırtıyor... İşte İrem Helvacıoğlu'nun kız kardeşi Merve Helvacıoğlu...

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda yine fırtınalar estiriyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde seyirciyi oldukça heyecanlı olaylar bekliyor. Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanacak 57. bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu son dönemin en çok merak edilen kadın oyuncularından. İrem Helvacıoğlu'nu zirveye taşıyan Sen Anlat Karadeniz güzel oyuncuya büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Sosyal medyada da oldukça takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun bir de kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güçlü kadın duruşuyla gönüllerde taht kuran İrem Helvacıoğlu'nun gerçek hayattaki ailesi de merak edilenlerden. İşte çok az kişi tarafından bilinen Benzerlikleri ile dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nın kız kardeşi Merve Helvacıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin kardeşleri...