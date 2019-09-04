Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nun kız kardeşini görenler hayret etti! İşte kimsenin bilmediği kız kardeşi!

Atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 3. sezonda da sürprizlerle geliyor. Geçtiğimiz sezon izleyenlerini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz bu sezonda şaşırtıcı olaylarla ve gelişmelerle atv ekranlarına gelecek. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Sen Anlat Karadeniz bu akşamda 54. bölümüyle ekranlara gelecek. Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir. Sen Anlat Karadeniz bu sezonda yeni oyuncularla birlikte izleyicisini şaşırtmaya devam edecek. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Merve Helvacıoğlu isminden bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güçlü kadın duruşuyla gönüllerde taht kurdu. atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in çilesi bitmeyen ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran Nefes'inin gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun merak edilen kız kardeşi Merve Helvacıoğlu…