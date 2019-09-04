Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nun kız kardeşini görenler hayret etti! İşte kimsenin bilmediği kız kardeşi!

atv'in reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz, bu akşamı yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 54. bölümüyle takipçilerinin nefesini kesen Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları da yeni bölüm öncesi yine dikkatleri üzerine çekti. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Merve Helvacıoğlu isminden bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güçlü kadın duruşuyla gönüllerde taht kurdu. atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in çilesi bitmeyen ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran Nefes'inin gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun merak edilen kız kardeşi Merve Helvacıoğlu…

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...