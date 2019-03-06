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  • Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

dizisinin Tahir'i Ulaş Tuna Astepe hakkındaki bu gerçeği birçok kişi bilmiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle herkesi büyüleyen Tahir yani Ulaş Tuna Astepe'nin kendisinden 7 yaş büyük bir ağabeyi bulunuyor. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin ağabeyiyle olan benzerliğini gören hayret ediyor. İşte annesini ve babasını kaybettikten sonra hayata ağabeyiyle tutunan Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayattaki ağabeyi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 10:42
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

'in Tahir'i hakkındaki bu gerçek şoke etti! Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir rolü ile yer alan Ulaş Tuna Astepe'nin 7 yaş büyük ağabeyiyle olan benzerliği dikkat çekti. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin annesini ve babasını kaybettikten sonra hayata tutunduğu ağabeyi...

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

BURAK ÖZÇİVİT

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

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