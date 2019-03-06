Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkındaki bu gerçek şoke etti! Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir rolü ile yer alan Ulaş Tuna Astepe'nin 7 yaş büyük ağabeyiyle olan benzerliği dikkat çekti. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin annesini ve babasını kaybettikten sonra hayata tutunduğu ağabeyi...