Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i hakkında bilinmeyen gerçek...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Tahir'i Ulaş Tuna Astepe hakkındaki bu gerçeği birçok kişi bilmiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle herkesi büyüleyen Tahir yani Ulaş Tuna Astepe'nin kendisinden 7 yaş büyük bir ağabeyi bulunuyor. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin ağabeyiyle olan benzerliğini gören hayret ediyor. İşte annesini ve babasını kaybettikten sonra hayata ağabeyiyle tutunan Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayattaki ağabeyi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
Giriş Tarihi: 06.03.2019
09:37
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019
10:42