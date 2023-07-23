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Haberler Galeri Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'den şaşırtan pozlar!
Giriş Tarihi: 23.07.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 14:04

Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'den şaşırtan pozlar!

Serdar Ortaç, Kısmetse Olur yarışmasının fenomen yarışmacılarından Cansel ile görüştü. İkilinin samimi pozları sosyal medyayı salladı.

Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel’den şaşırtan pozlar!

Kısmetse Olur Cansel ile Serdar Ortaç, bir araya geldi. Keyifsiz olan ve şarkısı çıktığı gün yaptığı açıklamayla gündeme damga vuran Ortaç, Cansel'le samimi pozlar verdi.

Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel’den şaşırtan pozlar!

Cansel ve Ortaç'ın samimi pozlarına sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı.

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Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel’den şaşırtan pozlar!

AŞK DEDİKODULARI ÇIKTI
Serdar Ortaç son olarak Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile bir araya geldi.

Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel’den şaşırtan pozlar!

Samimi görüntüler veren ikili, sosyal medyada 'Yeni bir aşk mı' yorumlarına neden oldu.

Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel’den şaşırtan pozlar!

Sosyal medyayı sallayan görüntülere Ortaç'ın hayranlarından yorum yağdı. Ortaç ve Cansel'i görenler "Ne alaka", "Bu ikili çok saçma" yorumları geldi.

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