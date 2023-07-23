Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel’den şaşırtan pozlar!

Kısmetse Olur Cansel ile Serdar Ortaç, bir araya geldi. Keyifsiz olan ve şarkısı çıktığı gün yaptığı açıklamayla gündeme damga vuran Ortaç, Cansel'le samimi pozlar verdi. Cansel ve Ortaç'ın samimi pozlarına sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. AŞK DEDİKODULARI ÇIKTI Samimi görüntüler veren ikili, sosyal medyada 'Yeni bir aşk mı' yorumlarına neden oldu. Sosyal medyayı sallayan görüntülere Ortaç'ın hayranlarından yorum yağdı. Ortaç ve Cansel'i görenler 'Ne alaka', 'Bu ikili çok saçma' yorumları geldi.