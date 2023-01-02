Giriş Tarihi: 02.01.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
06:40
30 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman konuştu! "Seren’le para-pul meselesi yüzünden aramız bozulmaz"
Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesi Nevin Teoman'a bakmamakla, hatta evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil, davalık olduğu annesi ile GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesine kumpas yapıp evini üzerinden almakla suçlanan Serengil ve anne Teoman, yaşanan sürecin iç yüzünü anlattı.