30 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman konuştu! "Seren’le para-pul meselesi yüzünden aramız bozulmaz"

Seren Hanım annenizle yeniden bir aradasınız. Neler söylemek istersiniz?

Çünkü oyun bozuldu, çünkü zaten annemin de benim de bildiğim gerçekler dışında hiçbir gerçek yoktu. Annem bana hayattaki her şeyden fazla düşkündür, benim annemin bana bir şeyler yapması için onu kandırmama veya ablamın ifadesinde olduğu gibi ona kumpas yapmama ihtiyacım yok. Babamdan bize kalanların onlarla bir ilgisi olmadığı için annem böyle bir vasiyet ve sözleşme yapmıştır, sonra da baskıyla bunları inkar etmek zorunda kalmıştır. Neyse ki buraya kadar muvaffak olabildiler.