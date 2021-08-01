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Haberler Galeri Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!
Giriş Tarihi: 01.08.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 11:13

Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!

1990 yılında gazinoda birlikte çalışan Seren Serengil ve Gülben Ergen son yıllarda aralarındaki kavgalarla bir hayli konuşuluyor. Bir davette yanından geçen Gülben Ergen'in arkasından kahkahalar patlatan Seren Serengil unutulmayan magazin olayları arasına adını yazdırmıştı. Geçmişte alt kadrosunda sahne alan Gülben Ergen ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Seren Serengil son olarak öyle bir paylaşım yaptı ki kavga çıkaracak türden. Gülben Ergen'in olduğu bilinen fakat yüzünün gizlendiği mayolu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı. Seren Serengil'in selülit göndermesine Gülben Ergen'den ne yanıt geleceği merak konusu oldu...

Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!

1990 yılında gazinoda birlikte çalışan Seren Serengil ve Gülben Ergen son yıllarda aralarındaki kavgalarla bir hayli konuşuluyor.

Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!

Bir davette yanından geçen Gülben Ergen'in arkasından kahkahalar patlatan Seren Serengil unutulmayan magazin olayları arasına adını yazdırmıştı.

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Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!

Geçmişte alt kadrosunda sahne alan Gülben Ergen ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Seren Serengil son olarak öyle bir paylaşım yaptı ki kavga çıkaracak türden.

Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!

Gülben Ergen'in olduğu bilinen fakat yüzünün gizlendiği mayolu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı.

Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı! Gülben Ergen'in mayolu pozuna selülit göndermesi!

Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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