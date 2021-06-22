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Haberler Galeri Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına "Lütfen photoshop olsun" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:35

'in son hali takipçilerini üzdü! 'in bikinili paylaşımına "Lütfen photoshop olsun" yorumları yağdı...

, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan , son dönemde iyice bir deri bir kemik kaldı. Bu süreçte sosyal medyayı da kullanmaktan da geri kalmayan ünlü sunucu, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Seren Serengil, sevenlerini üzdü.

Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına Lütfen photoshop olsun yorumları yağdı...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olmuştu. Ünlü ismin son hali sevenlerini üzdü.

Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına Lütfen photoshop olsun yorumları yağdı...

Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından '' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen , aşırı zayıflığıyla dikkat çekti.

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Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına Lütfen photoshop olsun yorumları yağdı...

'LÜTFEN PHOTOSHOP OLSUN'

Nişanlısıyla tatile çıkan Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Hem iş hem tatil yapan ünlü sunucunun son hali sevenlerini üzdü.

Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına Lütfen photoshop olsun yorumları yağdı...

Aşırı zayıflayan Serengil'e takipçileri 'Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz', 'Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık', 'Bir deri bir kemik kalmışsın, vazgeç artık şu ameliyatlardan' şeklinde yorumlarda bulundular.

Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına Lütfen photoshop olsun yorumları yağdı...

Sosyal medya kullanıcılarının uyarını görmezden gelen Serengil kısa süre sonra fotoğrafını yoruma kapattı.

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