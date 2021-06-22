Seren Serengil'in son hali takipçilerini üzdü! Seren Serengil'in bikinili paylaşımına Lütfen photoshop olsun yorumları yağdı...

Seren Serengil, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, son dönemde iyice bir deri bir kemik kaldı. Bu süreçte sosyal medyayı da kullanmaktan da geri kalmayan ünlü sunucu, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Seren Serengil, sevenlerini üzdü.