Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
09:42
Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya'dan küvet pozları...
Her zaman oyunculuğu kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan Serenay Sarıkaya şimdilerde şarkıcı Mert Demir ile birliktelik yaşıyor. Son olarak Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyelerinden olan Serenay Sarıkaya yeni imajı ve vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu. Sosyal medyadan ödül törenine hazırlık yaptığı anlardan kareler paylaşan Serenay Sarıkaya'nın küvet ve yatak pozları sosyal medyayı salladı... İşte güzelliğiyle nefes kesen Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları...