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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya'dan küvet pozları...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:42

Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya'dan küvet pozları...

Her zaman oyunculuğu kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan Serenay Sarıkaya şimdilerde şarkıcı Mert Demir ile birliktelik yaşıyor. Son olarak Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyelerinden olan Serenay Sarıkaya yeni imajı ve vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu. Sosyal medyadan ödül törenine hazırlık yaptığı anlardan kareler paylaşan Serenay Sarıkaya'nın küvet ve yatak pozları sosyal medyayı salladı... İşte güzelliğiyle nefes kesen Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları...

Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya’dan küvet pozları...

Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni imajı ve vücudunu saran elbisesi ile adından söz ettirmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya’dan küvet pozları...

Sosyal medyadan ödül törenine hazırlık yaptığı anlardan kareler paylaşan Serenay Sarıkaya'nın küvet ve yatak pozları sosyal medyayı salladı...

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Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya’dan küvet pozları...

İşte güzelliğiyle nefes kesen Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları...

Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya’dan küvet pozları...

Serenay Sarıkaya'nın tüm hatlarını belli eden bej rengindeki elbisesini bazı hayranları beğenirken, bazıları ise hiç estetik durmadığını yorumlarında belirtti.

Serenay Sarıkaya yeni imajı ve daracık elbisesi ile nefes kesti! Serenay Sarıkaya’dan küvet pozları...
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