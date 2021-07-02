Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Her hareketiyle sosyal medyayı sallamayı başaran Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarıyla da göz dolduruyor. Son olarak güzel oyuncu marka yüzü olduğu Bulgari'nin Yalıkavak'taki mağazasının açılışı için Bodrum'a gitti. Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü Bodrum'da bir plajda yorgunluk attı. Turuncu ve mavi bikinileriyle dikkat çeken Sarıkaya, adeta şov yaptı!