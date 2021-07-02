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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 02.07.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 14:02

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Her hareketiyle sosyal medyayı sallamayı başaran Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarıyla da göz dolduruyor. Son olarak güzel oyuncu marka yüzü olduğu Bulgari'nin Yalıkavak'taki mağazasının açılışı için Bodrum'a gitti. Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü Bodrum'da bir plajda yorgunluk attı. Turuncu ve mavi bikinileriyle dikkat çeken Sarıkaya, adeta şov yaptı!

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Marka yüzü olduğu Bulgari'nin Yalıkavak'taki mağazasının açılışı için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü The Bodrum Edition'ın plajında yorgunluk attı.

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.

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Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Uzun süre şezlongunda vakit geçiren Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy gösterdi.

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Serenay Sarıkaya, 29'uncu yaşını da Bodrum'da kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bodrum tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile övgüleri topladı!

Öte yandan komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi sona eren oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şimdilerde iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

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