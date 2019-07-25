Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

Güzelliği ve kariyerindeki başarısıyla büyüleyen Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle gündeme geldi. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü alarak kariyerine başlayan ve bu dönemden sonra birçok dizi, film ve reklam projesinde yer alan Serenay Sarıkaya, daha önce gerçekleştirdiği bir söyleşi sırasında oyuncu olmasındaki en büyük etkenin annesi olduğunu vurgulamıştı. 1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk serüvenini aldığı ödüllerle taçlandırdı. Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle şaşırttı. Annesiyle abla kardeş gibi görünen Serenay Sarıkaya'yı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.