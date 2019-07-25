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  • Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

Güzelliği ve kariyerindeki başarısıyla büyüleyen , bu kez annesiyle gündeme geldi. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü alarak kariyerine başlayan ve bu dönemden sonra birçok dizi, film ve reklam projesinde yer alan Serenay Sarıkaya, daha önce gerçekleştirdiği bir söyleşi sırasında oyuncu olmasındaki en büyük etkenin annesi olduğunu vurgulamıştı. 1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk serüvenini aldığı ödüllerle taçlandırdı. Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle şaşırttı. Annesiyle abla kardeş gibi görünen Serenay Sarıkaya'yı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:15
Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

, fiziğiyle ve doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Yer aldığı dizi ve film projelerinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Son olarak annesi Ümran Seyhan ile olan benzerliğiyle magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Serenay Sarıkaya'nın annesini gören takipçileri 'Bu ne benzerlik!', 'Abla kardeş gibisiniz' gibi yorumlar yaptı. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

EMINA JAHOVIC

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Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

PELİN KARAHAN

Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

HANDE ERÇEL

Serenay Sarıkaya'nın annesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın kardeşi gibi...

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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