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  • Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü sanatçı , akustik-elektrik performansıyla Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Sertab Erener, verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki esprileri ve paylaştığı anılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sertab Erener'i dinlemek için Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran binlerce hayranı gece boyunca her şarkıya eşlik etti. Sahneye 'Unutmuş Olsa da' şarkısıyla çıkan sanatçıyı Bodrum konserinde annesi de yalnız bırakmadı. Eski anılarını anlatırken 'Annem hatırlar bunları, kendisi de burada bu akşam. Canım annem çok teşekkür ederim' diyerek annesine sahneden sevgilerini ileten Sertab Erener'e seyirciler alkışlarla eşlik etti. Sertab Erener'in annesini görenler anne, kızın benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde kariyerinin ilk yıllarından pek çok anıya yer veren Sertab Erener, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu'nu da andı. "Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım" diyerek usta isimlere olan sevgisini dile getiren Erener, Antik Tiyatro'da duygu dolu anlar yaşattı. İşte Sertab Erener'in annesi Yücel Erener ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Giriş Tarihi: 22.07.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 10:51
Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan , hayranlarını coşturdu. Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluştu. Sertab Erener'i annesi 'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Eski ve yeni albümündeki birçok parçayı seslendiren Sertab Erener, şarkılarıyla olduğu kadar sahnedeki esprileri ve paylaştığı anılarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sahne kariyerinin ilk yıllarındaki pek çok anısına yer verirken, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu gibi pek çok ismi de anarak, "Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım" dedi ve duygu dolu anlar yaşadı. Şarkılarının bazılarını Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları ile birlikte söyleyen Sertab Erener, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.

Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

EMINA JAHOVIC

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Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

PELİN KARAHAN

Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

AMİNE GÜLŞE

Sertab Erener’in annesini görenler…O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

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