Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
13:01
Settar Tanrıöğen'den üzen haber! Hafıza kaybı yaşıyor! Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı...
Settar Tanrıöğen'den gelen kötü haber sevenlerini üzmüştü… Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. 61 yaşındaki sanatçı son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili iddia duyanları üzdü. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...