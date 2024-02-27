Settar Tanrıöğen’den üzen haber! Hafıza kaybı yaşıyor! Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı...

BEYİN OMURİLİK SIVISINDAKİ ARTIŞ SEBEBİYLE İKİNCİ OPERASYON

Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının son durumuna ilişkin şu bilgiler verilmişti:

26 Ocak Cuma günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.