Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 13:50

Bir dönem rol aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki 'Halime Sultan' rolüyle popülerliği yakalayan, güzel oyuncu Esra Bilgiç, son olarak hakkındaki şoke eden bir iddia ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Süslü Korkuluk'ta kriz çıktığı ve Esra Bilgiç'in çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldığı iddiası gündeme gelmişti. Oyuncu Esra Bilgiç çıkan haberlerden sonra kendini tutamadı ve sosyal medyadan açıklama yaptı. Esra Bilgiç açıklamasında "Sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim" dedi.