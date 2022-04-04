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Haberler Galeri Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 13:50

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Bir dönem rol aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki 'Halime Sultan' rolüyle popülerliği yakalayan, güzel oyuncu Esra Bilgiç, son olarak hakkındaki şoke eden bir iddia ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Süslü Korkuluk'ta kriz çıktığı ve Esra Bilgiç'in çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldığı iddiası gündeme gelmişti. Oyuncu Esra Bilgiç çıkan haberlerden sonra kendini tutamadı ve sosyal medyadan açıklama yaptı. Esra Bilgiç açıklamasında "Sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim" dedi.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Süslü Korkuluk'ta kriz çıktığı ve Esra Bilgiç'in çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldığı iddiası gündeme gelmişti. Oyuncu Esra Bilgiç çıkan haberlerden sonra kendini tutamadı ve sosyal medyadan açıklama yaptı. Esra Bilgiç açıklamasında "Sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim" dedi.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Çağatay Ulusoy'un partneri olarak Süslü Korkuluk dizisine dahil olan Esra Bilgiç'in dizi kadrosundan çıkartıldığı gündem olmuştu. Esra Bilgiç'in yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri nedeniyle kriz yaşandığı ve kadrodan çıkartıldığı iddiasına günlerdir konuşuluyor.

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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

"Kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başladı, iki kere zam istedi" iddialarına dayanamayan güzel oyuncu açıklama yaptı.

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Esra Bilgiç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önüme koyulan her teklifi evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarına uygun bulmadığım için çekildim. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum."

Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Geçen günlerde final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisiyle son olarak ekranlarda boy gösteren, rol aldığı "Adanış: Kutsal Kavga" filmiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Esra Bilgiç, dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın reklam filmi için kamera karşısına geçti.

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