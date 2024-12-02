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Haberler Galeri Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 06:30

Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Oyuncu Asena Özkan ve iş adamı nişanlısı Barış Eraslan'ın eski eşi Aydan Osmanlı yine birbirine girdi. Yaklaşık 2 sene önce adliyelik olan ikiliden bu sefer Özkan, sevgilisinin eski eşine mesajla tehdit ve hakaretler yağdırdı. Osmanlı'nın şikayeti sonucu yürütülen soruşturmada taraflar uzlaşmaya yanaşmadı. Özkan'a "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Şiddete maruz kaldığı iddiasıyla 5 yıllık eşi Ayberk Kaptanoğlu'ndan 2022 yılında boşanan oyuncu Asena Özkan, bir süre sonra nişanlandığı iş adamı Barış Eraslan'ın eski eşi Azerbaycanlı Aydan Osmanlı tarafından sosyal medyada müstehcen fotoğraflarını yayılarak "Arkamda Azerbaycan mafyası var, senin sonun benden olacak" şeklinde tehdit edildiğini ileri sürmüştü.Oyuncu Özkan, nişanlısının eski eşinden şikayetçi olmuştu.

Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Oyuncu Asena Özkan ve Aydan Osmanlı, 2 yılın ardından yeniden davalık oldu. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre; bu kez oyuncu Asena Özkan, Osmanlı'ya tehdit ve hakaret mesajları yağdırdı. Özkan'ın kendisini hem telefondan hem sosyal medyadan tehdit ettiğini ileri süren Osmanlı, savcılığa başvurdu.

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Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

TEHDİT VE HAKARET DOLU MESAJLAR
İddiaya göre oyuncu, 2 Şubat 2024'te Aydan Osmanlı'ya telefondan "...geceleri çocuklarını evde bırakıp elalemin herifleri ile yemeklere çıkıp kendini pazarlamaya çalıştığını, nikahsız çocuk doğurduğunu, ailenin senelerce reddettiği uygunsuz kadın olduğunu, bırak bu boş lafları tehditleri görünce g*tüne don alacak..." "...nikahsız doğurduğunu unutuyorsun, p*ç ona deniyor..." "...ayağını denk al..." şeklinde mesajlar göndererek tehdit ve hakaret etti.

Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Özkan Osmanlı'ya yönelik "...orada Vahit diye bir adamın metresi olmuş, adam 3-5 kuruş verirken gitmiş daha zengin bir adamdan hamile kalmış..." şeklinde sosyal medyadan da paylaşım yaparak hakaretlerini sürdürdü.

Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

OYUNCUYA 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Osmanlı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, tarafların uzlaşması adına dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

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