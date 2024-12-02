Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Oyuncu Asena Özkan ve Aydan Osmanlı, 2 yılın ardından yeniden davalık oldu. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre; bu kez oyuncu Asena Özkan, Osmanlı'ya tehdit ve hakaret mesajları yağdırdı. Özkan'ın kendisini hem telefondan hem sosyal medyadan tehdit ettiğini ileri süren Osmanlı, savcılığa başvurdu.