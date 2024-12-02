Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
06:30
Aşk üçgeni tersine döndü! Oyuncu Asena Özkan ve nişanlısının eski eşi birbirine girdi! 4 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Oyuncu Asena Özkan ve iş adamı nişanlısı Barış Eraslan'ın eski eşi Aydan Osmanlı yine birbirine girdi. Yaklaşık 2 sene önce adliyelik olan ikiliden bu sefer Özkan, sevgilisinin eski eşine mesajla tehdit ve hakaretler yağdırdı. Osmanlı'nın şikayeti sonucu yürütülen soruşturmada taraflar uzlaşmaya yanaşmadı. Özkan'a "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.