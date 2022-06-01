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Haberler Galeri Sevgilisi Buğrahan Tuncer'i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece'nin evlilik açıklaması gündem oldu!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:50

Sevgilisi Buğrahan Tuncer'i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece'nin evlilik açıklaması gündem oldu!

Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan güzel oyuncu Eda Ece, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Her hareketi ilgiyle takip edilen oyuncu, özellikle özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i sosyal medyadan takipten çıkaran Eda Ece, ayrılık dedikodularını bir kez daha beraberinde getirmişti. Ece'den konuyla ilgili son olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. Eda Ece evlilik sorularına da şaşırtan bir yanıt verdi. İşte Eda Ece'nin tüm açıklamaları...

Sevgilisi Buğrahan Tuncer’i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece’nin evlilik açıklaması gündem oldu!

Bir dargın bir barışık birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinden geçtiğimiz günlerde yine 'ayrılık' haberi gelmişti. Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum" diyen ünlü oyuncunun, dördüncü kez ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer’i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece’nin evlilik açıklaması gündem oldu!

KÜSLÜK KISA SÜRDÜ!

Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmaları gündem olan ikilinin, üç yıllık ilişkilerine yeniden nokta koyduğu ileri sürülmüştü. Küslüğün sebebi merak konusu olurken, ayrılığın kısa sürdüğü ortaya çıkmıştı.

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Sevgilisi Buğrahan Tuncer’i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece’nin evlilik açıklaması gündem oldu!

Eda Ece, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olma başarısı gösteren Anadolu Efes takımının kutlama gecesine katılmıştı. Şampiyonluk kupası önünde sevgilisi Buğrahan Tuncer'le poz verdiği kareyi 6.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, nazar boncuğu ve kalp emojisi koyduğu gönderiye, "İkinci kez bu sevinci yaşadık, Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes" mesajını yazmıştı.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer’i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece’nin evlilik açıklaması gündem oldu!

"SİLİYORUM, SİNİRİM GEÇİNCE EKLİYORUM"

Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Eda Ece, Buğrahan Tuncer'le ilişkisi hakkında, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer’i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece’nin evlilik açıklaması gündem oldu!

"BUĞRAHAN ÇOK KIZDI, ÇOK"

Beşinci sezonuyla ekranlarda olan 'Yasak Elma' dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteri ile izleyicinin beğenisini toplayan sempatik oyuncu, sevgilisi Buğrahan Tuncer'i bir kez daha sosyal medya hesabından takipten çıkarması hakkında konuştu.

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