Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:50

Sevgilisi Buğrahan Tuncer'i silen Eda Ece bin pişman! Eda Ece'nin evlilik açıklaması gündem oldu!

Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan güzel oyuncu Eda Ece, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Her hareketi ilgiyle takip edilen oyuncu, özellikle özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i sosyal medyadan takipten çıkaran Eda Ece, ayrılık dedikodularını bir kez daha beraberinde getirmişti. Ece'den konuyla ilgili son olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. Eda Ece evlilik sorularına da şaşırtan bir yanıt verdi. İşte Eda Ece'nin tüm açıklamaları...