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Haberler Galeri Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...
Giriş Tarihi: 27.07.2021 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 07:37

Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca ve nüfusuna almasa da 'babalık' yaptığı Olivia ile bayram öncesi Bodrum'da tatildeydi. Bayram öncesi sevgilisi Elaine Fonseca ve kızı ile evlerine dönen Mehmet Dereli şimdilerde Bodrum'da demirli teknesine geri dönüş hazırlığında. Mehmet Bey'in üzerine titrediği 'kızı' Olivia, 30 Temmuz'da 1. yaşını dolduracak. Şimdilerde sosyete kulislerinde en merak edilen konu, Mehmet Bey'in Olivia'nın 1. yaşı için nasıl parti hazırlayacağı…

BÜLENT CANKURT
Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca ve nüfusuna almasa da 'babalık' yaptığı Olivia ile bayram öncesi Bodrum'da tatildeydi.

Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...

Bayram öncesi sevgilisi Elaine Fonseca ve kızı ile evlerine dönen Mehmet Dereli şimdilerde Bodrum'da demirli teknesine geri dönüş hazırlığında.

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Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...

Mehmet Bey'in üzerine titrediği 'kızı' Olivia, 30 Temmuz'da 1. yaşını dolduracak.

Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...

Şimdilerde sosyete kulislerinde en merak edilen konu, Mehmet Bey'in Olivia'nın 1. yaşı için nasıl parti hazırlayacağı…

Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...

Resmi olmasa da bir aile kuran ve çok mutlu olduğu söylenen Mehmet Bey'in, Olivia için dillere destan bir ilk yaş kutlaması planladığına şüphem yok.

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