Giriş Tarihi: 27.07.2021 07:35Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 07:37
Sevgilisi sperm bankasından hamile kalmıştı... Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli minik Olivia'nın üzerine titriyor...
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca ve nüfusuna almasa da 'babalık' yaptığı Olivia ile bayram öncesi Bodrum'da tatildeydi. Bayram öncesi sevgilisi Elaine Fonseca ve kızı ile evlerine dönen Mehmet Dereli şimdilerde Bodrum'da demirli teknesine geri dönüş hazırlığında. Mehmet Bey'in üzerine titrediği 'kızı' Olivia, 30 Temmuz'da 1. yaşını dolduracak. Şimdilerde sosyete kulislerinde en merak edilen konu, Mehmet Bey'in Olivia'nın 1. yaşı için nasıl parti hazırlayacağı…