Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

Sevilen oyuncu meğer 'in kardeşiymiş... 'ın usta ismi dizisnde...

yeni sezonda da gümbür gümbür! ile Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Hercai 48. bölüm ile bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. 'ın usta ismi 'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. İşte İnci Şen ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız ...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:43
Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

yeni sezonda da gümbür gümbür! ile Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Hercai 48. bölüm ile bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. 'ın usta ismi 'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. İşte İnci Şen ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız ...

Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

SON DAKİKA