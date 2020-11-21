Sevilen oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kız kardeşi Hercai dizisnde...

Hercai yeni sezonda da gümbür gümbür! Hercai 48. bölüm ile Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Hercai 48. bölüm ile bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. İşte Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...