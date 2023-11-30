Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
11:15
Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! "Herkes gelip geçici, kardeşlik baki"
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, son olarak küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti.