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Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 11:15

Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! "Herkes gelip geçici, kardeşlik baki"

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, son olarak küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti.

Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! Herkes gelip geçici, kardeşlik baki

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! Herkes gelip geçici, kardeşlik baki

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

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Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! Herkes gelip geçici, kardeşlik baki

Ancak masal gibi bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını Mısırlı milyarderde de bulamadı.

Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! Herkes gelip geçici, kardeşlik baki

Psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Şeyma Subaşı, Meedo ile 151 gün süren evliliklerini 29 Eylül'deki duruşmada resmen bitirdi.

Şeyma Subaşı küs olduğu ablası Kübra Açıl ile buzları eritti! Herkes gelip geçici, kardeşlik baki

Ultra lüks hayatıyla adından söz ettiren ünlü isim duruşmadan çıkıp, birkaç kadın arkadaşıyla boşanmasını kutlamak için Paris'e uçmuştu.

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