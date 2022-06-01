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Haberler Galeri Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! "Melisa daha becerikli"
Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 12:51

Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! "Melisa daha becerikli"

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündem olan Subaşı, bu kez Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Kızı Melisa'yla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışan fenomen, mikseri kullanmayınca sosyal medyada dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı'nın gündem olan videosuna takipçilerinden, "Melisa daha becerikli" yorumları geldi. İşte o paylaşım...

Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! Melisa daha becerikli

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğiyle şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! Melisa daha becerikli

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini noktalayan Subaşı, özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

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Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! Melisa daha becerikli

Şimdilerde adı Hakan Sabancı ile anılan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! Melisa daha becerikli

Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı yine sosyal medyaya damga vurdu.

Şeyma Subaşı mikseri kullanamayınca sosyal medyada dalga konusu oldu! Melisa daha becerikli

Son olarak kızıyla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışan Subaşı'nın mikseri kullanamaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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