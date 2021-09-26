Şeyma Subaşı’ndan gösteriş kokan pozlar! Şeyma Subaşı 480 bin dolarlık kolyesini göstermek için şekilden şekile girdi!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, son paylaşımları ile "Gösteriş kokan hareketler" yorumlarının hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından paylaştığı videoda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliği hakkında "Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?" sözleri ile kafaları karıştıran Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin kendisine hediye ettiği 480 bin dolarlık kolyesi ile boy gösterdi. Ufak bir servet değerindeki kolyesini gösterebilmek için şekilden şekile giren Şeyma Subaşı'nın pozlarına yorum yağdı. İşte Şeyma Subaşı'nın pahalı kolyesi ile ilginç pozları...