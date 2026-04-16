Şeyma Subaşı’ndan şaşırtan hamle: Hem yüzü değişti hem hayatı! İşte o radikal karar... 

KIZIYLA İLK FOTOĞRAF ST. TROPEZ'DEN

Yıllardır baba olmanın hayalini kuran ünlü iş adamı Emir Bahadır'ın iki yıl önce 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Ocak ayında aynı yöntemle ikinci kez baba olan Emir Bey, kızı Mira'nın ardından, bu kez Ata adını verdiği oğlunu Los Angeles'ta kucağına almıştı. Şimdiye kadar çocuklarıyla hiç fotoğraf paylaşmayan Emir Bey bu kuralı önceki gün bozdu. Fransa'nın ünlü tatil beldesi St. Tropez'deki evini açmaya giden Emir Bey, arkadan da olsa, kızı Mira ile el ele yürüdüğü bir fotoğraf paylaştı. Şimdi sıra oğlu Ata'da; bakalım -arkadan da olsa- onu ne zaman göreceğiz.