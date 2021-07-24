Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Baştan söyleyeyim: Bundan sonra biri daha Türk basını şöyle, Türk basını böyle gibi laflar ederse, kalbini kıracağım...!

Tabii alıştınız her istediğinizi yazan, çıkarı için sizi göklere çıkaran, hiçbir vasfınız olmadığı halde ününüze ün katan, sonradan olma köşe yazarlarına...

Yok biz ekip olarak öyle değiliz kusura bakmayın. Köşelerimizi ahkam kesme yeri olarak değil, içi dolu metinler olarak hazırlıyoruz.