Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Meedo kapılmış bir Şeyma rüzgarına, şu anda kimsenin lafını dinleyecek durumda değil. Yazdıklarımın kelimesi kelimesine doğru olduğunu bildiği halde, "Ben öyle demedim" diyor. Dedim ya, biz de her şey kanıtlı...
Beni arayarak anlattıkları geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi oturdu ve o sabah yine Meedo beni aradı, saat tam 09.45'de... O konuşmanın detayları şimdilik benimle, onun arasında... Özetle, konuştuğumuz şeyleri yazdığım için bana kırılmış. Altını çiziyorum, konuştuğumuz şeyleri yazdığımız için! Yani yazılan şeylerin tamamı konuşulmuş şeyler...
Çünkü Şeyma ile ilişkisini düzeltmeye çalıştığını tam da böyle bir dönemde bu yazının, düzelmeye başlayan aşklarına deyim yerindeyse mum diktiğini söylüyor!