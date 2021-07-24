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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!
Giriş Tarihi: 24.07.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 09:10

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Geçtiğimiz aylarda Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle ve açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı, çok geçmemişti ki Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı ve bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi, bu gelişmeler sonrası ilk kez Sabah Cumartesi'ye konuştu. "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" diyen Alsaloussi, Sabah Cumartesi'ye bir kez daha bomba açıklamalarda bulundu. Subaşı ile barışan iş insanı, "Şeyma tüm harcamaları hak etti" sözleri ile dikkat çekti.

SONAT BAHAR
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Baştan söyleyeyim: Bundan sonra biri daha Türk basını şöyle, Türk basını böyle gibi laflar ederse, kalbini kıracağım...!

Tabii alıştınız her istediğinizi yazan, çıkarı için sizi göklere çıkaran, hiçbir vasfınız olmadığı halde ününüze ün katan, sonradan olma köşe yazarlarına...

Yok biz ekip olarak öyle değiliz kusura bakmayın. Köşelerimizi ahkam kesme yeri olarak değil, içi dolu metinler olarak hazırlıyoruz.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Yalan, dolan, tahmin, çıkar yok yazdıklarımızda. Her şey kanıtlı!

Tıpkı Meedo'yla aramızda geçen konuşma gibi. O yazıdaki nefes alma detayı bile gerçek.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Meedo kapılmış bir Şeyma rüzgarına, şu anda kimsenin lafını dinleyecek durumda değil. Yazdıklarımın kelimesi kelimesine doğru olduğunu bildiği halde, "Ben öyle demedim" diyor. Dedim ya, biz de her şey kanıtlı...

Beni arayarak anlattıkları geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi oturdu ve o sabah yine Meedo beni aradı, saat tam 09.45'de... O konuşmanın detayları şimdilik benimle, onun arasında... Özetle, konuştuğumuz şeyleri yazdığım için bana kırılmış. Altını çiziyorum, konuştuğumuz şeyleri yazdığımız için! Yani yazılan şeylerin tamamı konuşulmuş şeyler...

Çünkü Şeyma ile ilişkisini düzeltmeye çalıştığını tam da böyle bir dönemde bu yazının, düzelmeye başlayan aşklarına deyim yerindeyse mum diktiğini söylüyor!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Üzüldüm aslında o konuşma sonrası... Şu kredi kartı detayını yazmasa mıydım diye geçirdim içimden...

Akıl bile verdim, "Bak ben de kadınım, ilişkine bir şey olmaz, ben o yazıda bir kadına çok aşık olmuş bir adamdan söz ediyorum" falan dedim. Bir köşe yazdım, durup dururken kendimi Şeyma-Meedo arasında ilişki koçu olarak buldum.

Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ta ki, Meedo bir açıklama yayınlayana kadar. Açıklama, durumu kurtarmaya yönelik ama harcanan ben, Türk basını.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!

Bu açıklamayla birlikte yurtta ve cihanda adeta Şeyma seferberliği başladı.

Bir yandan eski eşi Acun Ilıcalı, bir yandan yeni sevgilisi, Şeyma'nın ne kadar da iyi, ne kadar da mütevazı, ne kadar da tamahkar olduğunu anlata anlata bitiremedi...

Eski kocası diyor ki, "İlişkisi başlayınca nafaka istemeyi kesti." Yeni sevgilisi Meedo diyor ki, "Şeyma tüm bu harcamaları hak etti" Adamlar kadına para harcamak için yarışıyor adeta...

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