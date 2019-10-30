Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...

Aşk hayatıyla magazin gündemine hızlı bir giriş yapan Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt son dönemin merak edilen isimleri arasında. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıtmış evleniyor mu? dedikoduları hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural'ı evlilik konusunda geçeceğe benziyor. Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak edilen isimlerden oldu. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...