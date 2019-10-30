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  • Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...

'ın küçük oğlu babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın 'ten olan oğlu Emir Aksüt...

Aşk hayatıyla magazin gündemine hızlı bir giriş yapan 'ın küçük oğlu son dönemin merak edilen isimleri arasında. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın 'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıtmış evleniyor mu? dedikoduları hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası ve 'ı evlilik konusunda geçeceğe benziyor. Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak edilen isimlerden oldu. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte ve sizler için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:16
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...

Aşk hayatıyla magazin gündemine hızlı bir giriş yapan 'ın küçük oğlu son dönemin merak edilen isimleri arasında. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın 'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıtmış evleniyor mu? dedikoduları hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası ve 'ı evlilik konusunda geçeceğe benziyor. Gözlerden uzak büyüdüğü için birçok kişi tarafından tanınmayan Emir Aksüt herkes tarafından merak edilen isimlerden oldu. Babası Sulhi Aksüt'e oldukça benzeyen Emir Aksüt için 'babasının kopyası' yorumları yapıldı. İşte ve sizler için derlediğimiz ...

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...
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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt babasına benzerliğiyle şaşırttı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt...
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