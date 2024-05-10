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Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural'ın paylaşımına damga vurdu!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:56

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural'ın paylaşımına damga vurdu!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, yakışıklı bir delikanlı oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural kadar popüler olacağa benziyor.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Sevgilisiyle tura çıkan Aksüt, sıkışan trafikte gazetecileri görünce panik yaşamıştı.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Emir Aksüt, sevgilisine "Başını eğ, çekmesinler" diye talimat vermiş; kız arkadaşı da yüzünü göstermemek için yere eğilmişti.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir şimdilerin yakışıklı çapkını! Emir Aksüt ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu!

Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekti.

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