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Haberler Galeri Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... "Güzel annenin yakışıklı oğlu"
Giriş Tarihi: 20.09.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:53

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... "Güzel annenin yakışıklı oğlu"

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt sosyal medyada yakışıklılığı ile gündem oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt ile pozuna beğeni ve yorum yağdı. Abisi Engüncan Ural ve ablası Melisa Ural ile sık sık bir araya gelen Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... Güzel annenin yakışıklı oğlu

Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, yakışıklı bir delikanlı oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt şimdilerde 24 yaşında.

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... Güzel annenin yakışıklı oğlu

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural kadar popüler olacağa benziyor.

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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... Güzel annenin yakışıklı oğlu

Abisi Engüncan Ural ve ablası Melisa Ural ile sık sık bir araya gelen Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... Güzel annenin yakışıklı oğlu

Emir Aksüt sosyal medyada yakışıklılığı ile gündem oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt ile pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... Güzel annenin yakışıklı oğlu
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