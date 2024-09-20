Giriş Tarihi: 20.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
14:53
Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt ile pozuna yorum yağdı... "Güzel annenin yakışıklı oğlu"
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt sosyal medyada yakışıklılığı ile gündem oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt ile pozuna beğeni ve yorum yağdı. Abisi Engüncan Ural ve ablası Melisa Ural ile sık sık bir araya gelen Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...