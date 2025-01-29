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Haberler Galeri Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:14

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz gün 33 yaşına girdi. Sibel Can, yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Engincan Ural için bütün aile bir araya geldi. Doğum günü kutlamasına Hakan Ural'ın ikinci eşinden dünyaya gelen ve gözlerden uzakta büyütülen Gisella Ural da katıldı. 33 yaşına giren Engincan Ural'ın 12 yaşında küçük bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Engincan Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural ile o pozu!

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!

Sesi, tarzı ve son dönemlerde kıyafetleriyle öne çıkan ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural'la evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural 33 yaşına girdi.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!

SİBEL CAN'DAN DUYGU YÜKLÜ PAYLAŞIM!

Sibel Can oğlunun doğum gününe özel nostaljik bir paylaşım yaparak duygu yüklü bir not da ekledi.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!

AİLESİYLE ÖZEL KUTLAMA

Engincan Ural 33'üncü yaş gününe özel ailesiyle bir kutlama yaptı.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!

GİSELLA URAL DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Bu kutlamada herkesin dikkatini Hakan Ural'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzakta büyütülen Gisella Ural oldu.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!

BİRLİKTE POZ VERDİLER

12 yaşında olan Gisella abisi Engincan Ural'la doğum gününde poz verdi.

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