Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:14
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın daha önce hiç görmediğiniz kız kardeşi doğum gününde ortaya çıktı!
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz gün 33 yaşına girdi. Sibel Can, yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Engincan Ural için bütün aile bir araya geldi. Doğum günü kutlamasına Hakan Ural'ın ikinci eşinden dünyaya gelen ve gözlerden uzakta büyütülen Gisella Ural da katıldı. 33 yaşına giren Engincan Ural'ın 12 yaşında küçük bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Engincan Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural ile o pozu!