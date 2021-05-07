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Haberler Galeri Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:09

ile hafızalara kazınan 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...

Ekranların hiç kuşkusuz en komik kadın oyuncularından olan de 20'li yaşlar akımına katılan ünlü isimlerden oldu. 1997 yılında yayınlanan dizisi ile yıldızı parlayan sevilen oyuncu Hasibe Eren kariyerinin demirtaşı olan Sıdıka karakteri ile 20'li yaşlar challenge akımına katıldı. , derken ardından dizileri ile kahkahalara boğan ile de hayranlarını güldürdü. Hasibe Eren 20'li yaşlar paylaşımına "E Allah affetsin bi tipmişim ya 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz... Pes..." notunu düştü. İşte müthiş bir karakter oyuncusu olan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin ...

Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...

Ekranların hiç kuşkusuz en komik kadın oyuncularından olan de 20'li yaşlar akımına katılan ünlü isimlerden oldu. 1997 yılında yayınlanan dizisi ile yıldızı parlayan sevilen oyuncu Hasibe Eren kariyerinin demirtaşı olan Sıdıka karakteri ile 20'li yaşlar challenge akımına katıldı.

Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...

, derken ardından dizileri ile kahkahalara boğan 20'li yaşlar paylaşımı ile de hayranlarını güldürdü.

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Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...

İşte müthiş bir karakter oyuncusu olan 'in 20'li yaşları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin ...

Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...

20'li yaşlar paylaşımına "E Allah affetsin bi tipmişim ya 20 yaşındayken... Hiç biriniz de ağzınızı açıp bir şey demediniz... Pes..." notunu düştü.

Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren 20'li yaş paylaşımı ile güldürdü: Bi tipmişim hiç birinizde bir şey demediniz...
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