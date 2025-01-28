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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'iydi! Son hali görenleri şoke etti: "Aşk acısından 30 kilo verdim..."
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 06:57

Sihirli Annem'in Cem'iydi! Son hali görenleri şoke etti: "Aşk acısından 30 kilo verdim..."

Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Sihirli Annem’in Cem’iydi! Son hali görenleri şoke etti: Aşk acısından 30 kilo verdim...

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Sihirli Annem’in Cem’iydi! Son hali görenleri şoke etti: Aşk acısından 30 kilo verdim...

Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.

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Sihirli Annem’in Cem’iydi! Son hali görenleri şoke etti: Aşk acısından 30 kilo verdim...

Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı.

Sihirli Annem’in Cem’iydi! Son hali görenleri şoke etti: Aşk acısından 30 kilo verdim...

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.

Sihirli Annem’in Cem’iydi! Son hali görenleri şoke etti: Aşk acısından 30 kilo verdim...

Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı "Bizimle zaman geçirmiyorsun" gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi.

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