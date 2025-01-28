Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
06:57
Sihirli Annem'in Cem'iydi! Son hali görenleri şoke etti: "Aşk acısından 30 kilo verdim..."
Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...