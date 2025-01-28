Sihirli Annem'in Cem'iydi! Son hali görenleri şoke etti: "Aşk acısından 30 kilo verdim..."

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.