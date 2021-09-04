Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sihirli Annem'in Çilek'i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem'in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya'nın son hali...
Giriş Tarihi: 04.09.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 14:18

Sihirli Annem'in Çilek'i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem'in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya'nın son hali...

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Zeynep Özkaya şimdilerde mezuniyet sevinci yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacak. İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın mezuniyet paylaşımları ve dikkat çeken Instagram halleri...

Sihirli Annem’in Çilek’i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem’in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya’nın son hali...

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sihirli Annem’in Çilek’i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem’in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya’nın son hali...

Aylar sonra okula dönen ve diplomasını alan Zeynep Özkaya, sevincini takipçileri ile paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sihirli Annem’in Çilek’i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem’in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya’nın son hali...

Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.

Sihirli Annem’in Çilek’i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem’in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya’nın son hali...

İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Zeynep Özkaya şimdilerde mezuniyet sevinci yaşıyor.

Sihirli Annem’in Çilek’i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem’in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya’nın son hali...

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacak.

SON DAKİKA