Sihirli Annem’in Çilek’i üniversiteden mezun oldu! Sihirli Annem’in minik perisi Çilek Zeynep Özkaya’nın son hali...

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Zeynep Özkaya şimdilerde mezuniyet sevinci yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacak. İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın mezuniyet paylaşımları ve dikkat çeken Instagram halleri...